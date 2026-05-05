«Не магический щит, а живое общение»: В РПЦ объяснили, как Серафим Саровский помогает бойцам СВО

Руководитель отдела по культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии священник Владислав Береговой в беседе с Life.ru прокомментировал доставку мощей преподобного Серафима Саровского в зону проведения специальной военной операции. Святыня впервые покинула стены монастыря и была привезена к военнослужащим шестой казачьей бригады.

Бойцы рассказывают, как батюшка Серафим являлся им во сне перед боем, подставлял плечо под осколок, не давал замёрзнуть в раненом состоянии или вдруг — среди хаоса — являл в сердце такую тишину, что рука не дрожала на спуске. Но помощь приходит не всегда той, которую ждали — может, спасение не в том, чтобы не получить рану, а в том, чтобы успеть причаститься перед ней. Владислав Береговой Священник, руководитель отдела по культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии

Священник объяснил, что молитва святым — это не магическое действие, а «синергия» (соработничество) человека с Богом. По словам Берегового, помощь приходит к тому, кто искренне просит, готов её принять и понимает, что результат может отличаться от ожидаемого.

«Молитва Саровскому — не магический щит, а живое общение: «Батюшка, помоги не струсить и не предать. А что будет — да будет воля Божия», — отметил Береговой.

При этом священник подчеркнул, что спасение может заключаться не в избегании ранения, а в том, чтобы успеть причаститься или передать весточку родным. Молитва не может быть не услышана, подчёркивает он. Но результат может оказаться неожиданным. Потому что человек видит только свою маленькую картинку, а Господь — всю.

