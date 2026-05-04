Мощи Серафима Саровского впервые доставили в зону СВО для российских военных

Впервые за всю историю мощи преподобного Серафима Саровского покинули стены монастыря и были доставлены в зону проведения специальной военной операции. Об этом в своём Telegram-канале сообщил военный корреспондент Евгений Лисицын.

Святыню привезли непосредственно к военнослужащим шестой казачьей бригады, которые находятся на передовых позициях.

«Впервые в истории мощи преподобного Серафима Саровского покинули обитель и были доставлены в зону СВО — прямо к нашим бойцам шестой казачьей бригады. Молитва, причастие, крещение и живая вера — то, что сегодня укрепляет наших парней не меньше, чем оружие», — написал военкор.

Ранее Life.ru писал, что в Одессе наметился новый виток религиозного противостояния. Представители Православной церкви Украины, которую в УПЦ считают раскольнической, предпринимают шаги для установления контроля над Троицким собором канонической церкви. По данным Союза православных журналистов, оппоненты уже зарегистрировали параллельное юридическое лицо по адресу храма. Местные священнослужители бьют тревогу: в состав новой структуры вошли люди, не имеющие никакого отношения к этой общине. По мнению протоиерея Максимиана Погореловского, «злоумышленники намеренно планируют разжечь межнациональную и межконфессиональную рознь в самом центре города».