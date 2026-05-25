Мать отправилась спасать бойцов в зону СВО после одного сообщения от служащего в ВДВ мужа

Жительница Псковской области отправилась в зону СВО, чтобы стать военным медиком — вслед за мужем. Историю старшего сержанта Татьяны Ковалёвой публикует газета «Красная звезда».

Супруг Татьяны, заключивший контракт с армией ещё в 2008 году, в феврале 2022-го получил командировку на СВО в звании старшего прапорщика Псковской гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Первое время после отъезда мужа женщина оставалась дома с новорождённой дочкой в декрете.

«Связи не было, у меня на руках маленькая дочка, которой ещё нет и двух лет. Это были самые тяжёлые недели в моей жизни», — поделилась воспоминаниями Ковалёва.

Решающим моментом стал звонок супруга с лаконичной фразой: «Никому не верь, мы живы». Услышав это, она, не дожидаясь окончания отпуска по уходу за ребёнком, приняла решение отправиться на передовую и позже примкнула к 35-му отдельному медицинскому отряду ВДВ.

В зоне СВО её рабочий день стартовал в восемь утра и мог затянуться далеко за полночь, если поступали раненые. Среди прочего медику довелось спасать бойцов с обморожением нижних конечностей. За спасение сослуживцев старший сержант удостоена медали Луки Крымского.

