Колумбиец Андрес Фелипе Лоайса Кинтеро с позывным Алоаиза с 2023 года сражается за освобождение Донбасса в рядах интернационального батальона «Пятнашка». За это время он освоил на практике несколько военных специальностей, получил тяжёлое ранение, почти полностью ослеп, перенёс ряд операций и сумел вернуться в строй.

На СВО он пошёл, потому что не мог пройти мимо того, что киевский режим с 2014 года творил с жителями Восточной Украины. Доброволец отметил, что на передовую он попал в июне–июле 2023 года, когда на фронте начало появляться очень много беспилотников. Боевое крещение прошло в боях за Авдеевку: Андрес помогал штурмовым группам, эвакуировал раненых и выносил тела погибших товарищей.

«Когда я прибыл в Москву, меня встречал человек. Я протянул ему руку, и он не пожал её, он крепко меня обнял. И я почувствовал тёплый, дружеский приём. Я понял: всё, что мне рассказывают на Западе про русских людей, не имеет ничего общего с реальностью», — рассказал доброволец в беседе с RT.

