24 мая, 23:36

Российский сержант спас раненых товарищей под атаками украинских FPV-дронов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Младший сержант Андрей Филиппов выполнял разведку в прифронтовой зоне, когда его подразделение попало под удар артиллерии и дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Несколько военных получили осколочные ранения. Информацию об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Андрей оперативно прибыл к раненым товарищам и начал оказывать первую медицинскую помощь. При оказании помощи он подвергся атакам FPV-дронов. Лично из стрелкового оружия уничтожил два беспилотных летательных аппарата и эвакуировал раненых на безопасное расстояние», — рассказали в ведомстве.

В Минобороны заявили, что командование рассматривает вопрос о представлении Филиппова к государственной награде.

Ранее заместитель командира роты по военно-политической работе Руслан Алтынбаев с позывным Ченгиз продолжил быволнять боевые задачи на передовой, несмотря на серьёзные ранения, включая попадание около 50 осколков. Ченгиз подчеркнул, что на передовых позициях «не бывает легко» и особую роль играет поддержка товарищей и разговоры с военнослужащими. Алтынбаев также рассказал, что ВСУ нередко используют гексакоптеры «Баба-яга» для психологического давления на бойцов. Замполиту приходится объяснять боевым товарищам цели ВСУ и тем самым успокаивать.

Виталий Приходько
