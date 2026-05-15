«50 осколков в теле»: Замполит Ченгиз остановил кровь и вернулся в строй с жутким ранением

Заместитель командира роты по военно-политической работе Руслан Алтынбаев с позывным Ченгиз продолжил быволнять боевые задачи на передовой, несмотря на серьёзные ранения, включая попадание около 50 осколков. О его героизме рассказали в пресс-службе Минобороны России.

По словам Алтынбаева, во время атаки противника он получил ранение в ногу. Военнослужащий быстро перемотал свои раны, чтобы остановить кровь, а затем продолжил выполнение боевых задач.

«Второе ранение получил на выходе — в меня попало около 50 осколков. Мне врачи сказали, что мне очень сильно повезло, но одно ребро было сломано», — отметил замполит.

Ченгиз подчеркнул, что на передовых позициях «не бывает легко» и особую роль играет поддержка товарищей и разговоры с военнослужащими. Алтынбаев также рассказал, что ВСУ нередко используют гексакоптеры «Баба-яга» для психологического давления на бойцов. Замполиту приходится объяснять боевым товарищам цели ВСУ и тем самым успокаивать.

