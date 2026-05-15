Командование ВСУ пыталось добить раненого наёмника из Колумбии Гуилиана Андреаса Галльего Роско, чтобы он не достался противнику живым. Об этом сам колумбиец рассказал после того, как попал в плен к российским военным.

По его словам, после ранения он попросил о помощи, но старший группы велел оставить его на месте. Сослуживцы зафиксировали его и уложили на спину, пытаясь добиться эвакуации. Однако командир отказался, заявив, что раненый должен ждать украинских солдат.

«Недалеко от меня начали падать бомбы. Я думаю, это украинцы били по мне, чтобы убить, лишь бы я не попал в плен», — рассказал легионер ВСУ.

Иностранца взяли в плен бойцы 7-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки «Север» в районе села Старица Харьковской области. Российские военные отразили атаку отряда наёмников, в который, помимо колумбийца, входили граждане Бразилии и Испании, уточнил канал «‎Северный ветер».

Ранее сообщалось, что мобилизованные солдаты 81-й бригады ВСУ сдались в плен российским бойцам вместо того, чтобы идти в контратаку под Славянском. Командование отправило украинских военнослужащих к населённому пункту Закотное с приказом отбить ранее утраченные позиции. Однако штурмовая группа решила иначе. Один из сдавшихся, Евгений Кашенко, сразу дал понять, что воевать не собирается. Его сослуживцы поддержали это решение.