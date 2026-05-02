2 мая, 11:09

Украинский командир прострелил колено солдату за отказ выполнить приказ

Командир ВСУ с позывным Чад выстрелил в колено солдату, отказавшемуся выполнять приказ в районе Гришино в ДНР. В итоге украинский боец Владимир Линник сдался в плен ВС РФ.

По его словам, группу из трёх солдат отправили к животноводческим ангарам. Когда боец отказался идти дальше, Чад отошёл в сторонку, связался с начальством по рации, затем вернулся, прострелил ему колено и отобрал оружие. После этого Линник сдался в плен.

«Чад вернулся, он выстрелил мне в ногу и забрал оружие у меня», — сказал украинец.

Ранее Life.ru сообщал, что другой украинский пленный — экс-контрразведчик СБУ Сергей Михайлов — заявил, что не желает возвращаться на Украину, так как «там его обнулят». Мужчина попросил разрешить ему остаться в России.

Владимир Озеров
