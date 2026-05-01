Из-за плохого снабжения военные ВСУ пили мочу на передовой
Пленный военнослужащий Вооружённых сил Украины (ВСУ) Владимир Линник заявил, что украинские солдаты на передовой испытывали острую нехватку продуктов и воды из-за чего им приходилось пить мочу. Об этом пишет РИА «Новости».
По словам Линника, 79-я десантно-штурмовая бригада ВСУ получала посылки с провизией посредством дрона раз в четыре-пять дней. В них, по его словам, было лишь по паре бутылок воды и по несколько банок тушёнки. Он отметил, что вода при сбросе с большой высоты часто разбивалась, а других запасов у них не было.
Ранее российские военные зафиксировали гибель мирных жителей от рук боевиков Вооружённых сил Украины при их отступлении на Константиновском направлении. Согласно артиллеристу «Южной» группировки войск, ВС РФ непосредственно наблюдали факты военных преступлений ВСУ на месте. В одном случае, добавил военнослужащий, тела погибших были обнаружены в подвале.
