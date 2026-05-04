Российские военные взяли в плен двух солдат 81-й бригады ВСУ на Славянском направлении в ДНР. О деталях произошедшего рассказал боец группировки «Южная» с позывным Десант.

Командование отправило украинских военнослужащих в атаку с приказом отбить утраченные позиции у населённого пункта Закотное (Краматорский район). Однако штурмовая группа решила иначе.

Один из сдавшихся Евгений Кашенко объяснил свой поступок просто. По его словам, задачей было вернуть контроль над точкой, которую подразделение потеряло ранее. Но сам он воевать не собирался.

Сослуживцы поддержали это решение. Как уточнил Кашенко, вступать в бой и погибать они не планировали, поэтому добровольно сложили оружие.

Боец с позывным Десант подтвердил РИА «Новости» эту информацию. Он сообщил, что взятые в плен люди изначально не имели мотивации к сопротивлению, прекрасно осознавая бесперспективность наступления.

Напомним, что в конце января начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов официально заявлял о полном освобождении Закотного, а также соседних Бондарного и Привольного.