Бойцы Южной группировки войск развернули флаг России в освобождённом Закотном

Российский триколор был торжественно поднят в освобождённом населённом пункте Закотное в Донецкой Народной Республике. Этот акт совершили военнослужащие 7-й отдельной гвардейской «Чистяковской» мотострелковой бригады, входящей в группировку войск «Южная», сообщает Минобороны России.