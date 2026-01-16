Бойцы Южной группировки войск развернули флаг России в освобождённом Закотном
Российский триколор был торжественно поднят в освобождённом населённом пункте Закотное в Донецкой Народной Республике. Этот акт совершили военнослужащие 7-й отдельной гвардейской «Чистяковской» мотострелковой бригады, входящей в группировку войск «Южная», сообщает Минобороны России.
Кадры из освобождённого Закотного в ДНР. Видео © Telegram / Минобороны России
«В ходе продолжающихся наступательных действий «Южной» группировки войск силами 7-й отдельной гвардейской «Чистяковской» мотострелковой бригады был освобождён населённый пункт Закотное», — говорится в сообщении ведомства.
Минбороны подчеркнуло, что личный состав бригады продемонстрировал выдающиеся мужество и героизм в ходе наступательных операций. Благодаря скоординированным действиям разведывательных подразделений, артиллерийской огневой поддержке и результативной работе операторов беспилотных систем, удалось пресечь все попытки противника сохранить контроль над населённым пунктом.
Напомним, что за первые две недели января наши парни освободили восемь населенных пунктов, под контроль армии перешло более 300 квадратных километров территории. Военный эксперт раскрыл, куда двинутся ВС РФ дальше.
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