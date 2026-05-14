Врач-десантник извлёк из глаза бойца СВО батарейку от дрона ВСУ и спас ему жизнь

Вблизи линии фронта произошло настоящее чудо полевой хирургии. Медики 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады (группировка «Север») провели сложнейшее вмешательство, спасая бойца, пострадавшего от украинского дрона. Об этом рассказал врач с позывным Вулкан.

«Привезли к нам военнослужащего тяжёлого. На довольно хлипкой повязке у него была прибинтована батарейка от дрона. Она вошла ему в правый глаз, полностью его выдавила и ушла довольно далеко», — поделился медик с ТАСС.

Главной опасностью был не столько сам факт травмы, сколько природа инородного тела. Аккумулятор неизвестного происхождения мог детонировать в любой момент. Эвакуация до ближайшего госпиталя заняла бы более 60 километров по разбитой дороге, что почти гарантированно убило бы пациента.

Трое десантников в бронежилетах приняли решение не ждать. Рискуя жизнью (но не имея права на ошибку), они иссекли рану. Извлечение прошло успешно, взрыва удалось избежать.

«Всё что на нашем этапе было нужно, сделали, и военнослужащий выжил», — резюмировал Вулкан.

Сейчас спасённый эвакуирован в тыл, его жизни ничего не угрожает.

