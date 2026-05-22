Российский военнослужащий с позывным Турист проявил исключительное мужество, в одиночку предотвратив прорыв украинских подразделений. Об этом пишет газета «Вечерняя Москва».

В ходе ожесточённого сражения на одном из направлений СВО, когда противник попытался прорвать позиции, боец принял решение, сопряженное с огромным риском для жизни. Турист выбежал на открытое пространство и отработал по националистам из гранатомёта.

В публикации говорится, что сослуживцы, прикрывая своего товарища, открыли шквальный огонь из автоматов. Благодаря их действиям удалось уничтожить до пяти украинских бойцов и сорвать вражеский прорыв.

«Любой командир должен быть примером. Когда солдаты видят, что командир с ними, в одной траншее, работает плечом к плечу — у них появляется уверенность и мотивация», — поделился Турист.

Газета отметила, что за этот подвиг военнослужащий был удостоен ордена «Мужества».

Ранее сообщалось, что российский военнослужащий Константин Мастенков в одиночку ликвидировал трёх боевиков ВСУ и заставил отступить ещё двоих. Бой произошёл в лесополосе на одном из тактических направлений в зоне проведения СВО.