Российский военнослужащий Константин Мастенков в одиночку ликвидировал трёх боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) и заставил отступить ещё двоих. Бой произошёл в лесополосе на одном из тактических направлений в зоне проведения специальной военной операции. О подвиге сообщили в Минобороны РФ.

Штурмовая группа Мастенкова получила задачу удержать опорный пункт. Во время ночного дежурства боец с помощью прибора ночного видения заметил приближающуюся группу противника. Он доложил командиру об этом и получил приказ на уничтожение.

Мастенков использовал особенности рельефа, скрытно подобрался к вражеской группе и выстрелил из подствольного гранатомёта. Взрыв уничтожил двух боевиков. Затем он продолжил вести огонь из стрелкового оружия и ликвидировал третьего военнослужащего ВСУ. Оставшиеся двое противников отступили.

В ходе боя российский военнослужащий получил ранение, но отказался от эвакуации. Он самостоятельно оказал себе первую помощь и продолжил выполнять боевую задачу в составе штурмовой группы. Атака противника была отражена, занятый рубеж удержан без потерь среди личного состава.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью российские военные нанесли массированный комбинированный удар по объектам на Украине. Противник зафиксировал полёт 545 беспилотников «Герань», а также баллистических и крылатых ракет. Кадры с мест событий свидетельствуют, что большое число дронов и ракет достигло Днепропетровска. В городе произошёл взрыв необычайной силы, который напомнил прилёт гиперзвукового «Кинжала» либо одной боевой части «Орешника». Помимо этого, зафиксировано попадание в склад с боеприпасами с вторичной детонацией. Удары также пришлись по объектам в Одесской и Черниговской областях.