Город содрогнулся: В Днепропетровске рвануло так, будто ударил «Орешник»

Минувшей ночью российские военные нанесли массированный комбинированный удар по объектам на Украине. Противник заявил о фиксации полёта 545 беспилотников «Герань», а также баллистических и крылатых ракет.

Кадры с мест событий свидетельствуют, что большое число дронов и ракет достигло Днепропетровска. В городе произошёл взрыв необычайной силы, который напомнил прилёт гиперзвукового «Кинжала» либо одной боевой части «Орешника».

Помимо этого, зафиксировано попадание в склад с боеприпасами. Опубликованные видео демонстрируют вторичную детонацию с обширным разлетом взрывающихся снарядов.

Удары также пришлись по объектам в Одесской и Черниговской областях.

Как сообщал Life.ru, 21 ноября 2024 года ВС РФ впервые применили новейшую ракету «Орешник» по цели на территории Украины. 9 января 2026-го в Минобороны сообщили о массированном ударе этими гиперзвуковыми ракетами по объектам критической инфраструктуры. В ведомстве уточнили, что удар стал ответной мерой на атаку резиденции Владимира Путина. 12 января стало известно о последствиях: ракетный комплекс полностью вывел из строя Львовский авиационно-ремонтный завод, поразив производственные цеха, склады БПЛА и аэродромные мощности предприятия.