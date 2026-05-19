Сломал позвонок, но не отступил: Российский артиллерист сбил два дрона и уничтожил технику ВСУ

Российский боец Артём Лаврентьев, несмотря на перелом позвонка, продолжил наносить удары по ВСУ. Его историю рассказали в Министерстве обороны. Расчёт РСЗО должен был поразить живую силу и танки противника, но по дороге на позицию артиллеристы попали под налёт беспилотников.

«Артём вел огонь из ружья и сбил два дрона, но в результате детонации одного из них получил ранение. Несмотря на это, гвардии рядовой Лаврентьев вместе с расчётом продолжил выполнение боевой задачи и только после завершения работы отправился в госпиталь», — говорится в сообщении.

По словам Лаврентьева, его расчёт РСЗО должен был поразить живую технику и танки противника. Боец ушёл на СВО добровольцем в 2022 году, так как ранее имел опыт службы в армии. За этот бой его наградили медалью «За храбрость».

