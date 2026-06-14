Лантратова помогла уйти в запас раненому десантнику СВО, спасшему товарищей

Российский военный совершил подвиг во время боевых действий в зоне СВО, несмотря на ранение. Однако командование отказалось отпускать его в запас даже после окончания срока контракта с Минобороны РФ. Семья бойца обратилась к уполномоченному по правам человека в России Яне Лантратовой.

«Сын жительницы Воронежа Инны В. Иван К. служил в зоне СВО в составе десантного подразделения. Во время выполнения боевых задач он получил ранение. Несмотря на это, проявил мужество: вывел из-под огня двух тяжело раненых товарищей. Оказал им первую помощь. Смог сохранить вооружение подразделения», — пояснила омбудсмен в телеграм-канале.

После лечения и восстановления срок действия контракта Ивана подошёл к концу. Мужчина подал рапорт на увольнение, но получил отказ. По мнению начальства, оснований для ухода в запас не было. Лантратова сделала запрос непосредственно в Минобороны РФ. Ведомство провело проверку и выявило нарушения. Ивана отправили в запас по собственному желанию.

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