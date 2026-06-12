Мошенникам «простили» хищение у инвалидов в Комсомольске-на-Амуре — всё изменила Лантратова

В Комсомольске-на-Амуре семейной паре отказали в возбуждении уголовного дела, пострадавшие настаивали, что стали жертвами мошенников. Тогда семья обратилась за помощью к уполномоченной по правам человека в России Яне Лантратовой с просьбой проверить действия правоохранителей.

«Анна К. и её супруг живут в Комсомольске-на-Амуре. Они инвалиды II группы. Их обманули мошенники. Похитили имущество. Анна заявила об этом в полицию. Она ждала, что правоохранительные органы внимательно разберутся в случившемся. Но ей отказали в возбуждении уголовного дела», — пояснила омбудсмен в телеграм-канале.

В итоге решение отменили, материал направили на дополнительную проверку. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Ранее 88-летний москвич потерял более 4 миллионов рублей из-за новой схемы мошенников. Ему пришло письмо о необходимости подключиться к видеоконференции. Пенсионер перешёл по ссылке и увидел лжеправоохранителя, который заявил, что от его имени якобы перевели деньги на финансирование преступной деятельности.