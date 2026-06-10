«Заложники под видом помощи»: Лантратова взялась за «пыточный» рехаб в Луховицах

Реабилитационный центр «Мост надежды» в подмосковных Луховицах могут проверить после сообщений об удержании людей, насилии и нарушении прав постояльцев. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова обратилась к прокурору Московской области Сергею Забатурину и попросила провести тщательную проверку учреждения. Обращение есть в распоряжении Life.ru.

Поводом для скандала стал рассказ сбежавшего постояльца. Мужчина утверждает, что в центре его систематически избивали, заставили подписать документы о «добровольном» пребывании и записать подтверждающее видео. По его словам, назначенные врачами лекарства у него забрали, из-за чего состояние резко ухудшилось. Выбраться из рехаба ему удалось только недавно.

Лантратова подчеркнула, что в таких учреждениях зачастую находятся люди, которые не способны самостоятельно обратиться за помощью, поэтому важно внимательно проверить каждую жалобу и дать оценку действиям должностных лиц.

«Когда человек обращается за помощью, он должен получать поддержку, лечение и заботу. Никто не имеет права унижать людей, издеваться и лишать их свободы под видом реабилитации. Особенно если речь о людях, которые и без того находятся в сложной жизненной ситуации», — заявила она.

Омбудсмен призвала защитить всех, кто находится в учреждении, проверить каждую жалобу и дать оценку действиям должностных лиц — сделать всё, чтобы подобные истории не повторялись.

Как писал Life.ru, в Подмосковье возбудили уголовное дело после сообщений о нарушениях в реабилитационном центре «Мост надежды» в Луховицах. По данным следствия, речь идёт о пунктах «а» части 2 статей 127 и 238 УК РФ — незаконном лишении свободы и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи и криминалисты уже устанавливают обстоятельства произошедшего. В рамках дела проходят допросы сотрудников и постояльцев, изучаются организационные документы центра, назначаются необходимые экспертизы. Накануне в «Мост надежды» пришли с обысками.