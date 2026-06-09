«Добровольное» заточение и пытки: Сбежавший пациент обвинил подмосковный рехаб «Мост надежды» в побоях

Реабилитационный центр «Мост надежды» в подмосковных Луховицах оказался в центре скандала — одного из постояльцев там систематически избивали, пока он не сбежал и не обратился в полицию. О творящемся в учреждении беспределе рассказал телеграм-канал Mash.

Подмосковный рехаб «Мост надежды» в Луховицах обвинили в издевательствах. Видео © Telegram /Mash

Мужчина по имени Юрий оказался в этом заведении ещё в прошлом сентябре. Дорога туда началась с принудительного укола седативного препарата. Два месяца спустя его вынудили подписать бумаги о «добровольном» пребывании и записать видео с подтверждением. Назначенные врачами лекарства у него отобрали, и без терапии потерпевший рухнул в тяжёлую депрессию, которая перетекла в приступы аутоагрессии. Вместо медицинской помощи персонал просто надел на него боксёрские перчатки. Сбежать удалось совсем недавно, но ради свободы пришлось бросить внутри телефон и банковские карты.

Когда съёмочная группа с активистами из движения «Альтернативы» нагрянула в центр, руководство забаррикадировалось и отказалось впускать журналистов. Через окно с решёткой корреспонденты заметили женщину, которая рассказала, что её держат в изоляции уже неделю. Но стоило сотрудникам вывести её к прессе, как она тут же заговорила иначе — дескать, свободно передвигается и проблем у неё нет. Позже выяснилось, что постоялица судится за наследство покойного мужа и оказалась в рехабе «по воле благодетелей». Сама администрация утверждает, что она просто временно живёт там на время разбирательств.

Пациенты также сообщили, что их запугивают неким центром «Рассвет», куда якобы отправляют за плохое поведение. Участковый, приехавший на вызов, нехотя подтвердил, что сигналы оттуда поступают постоянно. Юрий уже написал заявление. Внутри сейчас находятся минимум 20 человек. Сам «Мост надежды» функционирует больше десяти лет.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге по решению суда временно закрыт реабилитационный центр для несовершеннолетних «Свободные люди», где вскрылись многочисленные нарушения. До их полного устранения учреждение не имеет права принимать пациентов. Проверка показала, что в заведении попросту отсутствовали медработники, не было оборудованного кабинета для процедур, а санитарные и противопожарные нормы грубо игнорировались. При этом рехаб спокойно принимал клиентов, не имея вообще никакой лицензии. На момент проверки внутри находились подростки, проходившие «лечение».