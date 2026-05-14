Сон до пролежней под наркотиками и ИВЛ: Заложник «‎пыточного» рехаба умер после 6 месяцев ада

В Томской области следователи начали проверку после смерти мужчины, который был пациентом одного из реабилитационных центров. Пострадавший попал в больницу прямо из этого учреждения и вскоре скончался. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Рехабу вменяют две статьи: «Незаконное лишение свободы» и «Оказание услуг, опасных для жизни и здоровья». В рамках проверки также выясняют, могли ли сотрудники центра удерживать мужчину против его воли. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и причины трагедии. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным vtomske.ru, речь идёт о реабилитационном центре «Доброе сердце Сибири» в селе Цыганово (Зырянский район). Мужчина поступил в «‎пыточный» рехаб в ноябре 2025 года, а в конце февраля 2026 года попадал в больницу в селе Зырянское «с пролежнями и пневмонией, под наркотическим веществом». Далее его перевели в больницу в селе Тимирязевское (относится к Томску) и подключили к ИВЛ. Там он и умер. При этом в Сети публиковали письмо, где мужчина жаловался жене, что рехаб «‎держит его в заложниках».

Ранее в реабилитационном центре Свердловской области погиб 13-летний мальчик с инвалидностью. Официально — подавился едой, но мать считает, что сотрудники не оказали помощь и не вызвали скорую. Директор центра, по её словам, прикрывает подчинённых, а следствие идёт плохо. Женщина требует справедливости.