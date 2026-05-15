Уральский рехаб для подростков «Свободные люди» закрыли из-за нарушений

В Екатеринбурге временно прекращена деятельность реабилитационного центра для несовершеннолетних «Свободные люди», в учреждении нашли нарушения. До их устранения рехаб не имеет права принимать пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области по итогам проведённой проверки.

«Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил исковое заявление прокурора района, запретив осуществлять деятельность реабилитационного центра до получения медицинской лицензии, устранения выявленных нарушений противопожарного и санитарно-эпидемиологического законодательства, иных нарушений», — сказано в заявлении.

В прокуратуре добавили, что в заведении отсутствовали медработники, специальный кабинет для проведения процедур, а также не соблюдались санитарные и противопожарные нормы. Рехаб принимал клиентов, не имея никакой лицензии. На момент проверки в помещениях были несовершеннолетние, проходившие «лечение». Трёх сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности. На директора составлен административный протокол, он оштрафован на сумму в 26 тысяч рублей.

Ранее частный рехабилитационный центр «ПС Клиника», лицом которого выступает певец Стас Пьеха, обвинили в систематических издевательствах над пациентами, стоимость лечения которых достигала 180 тысяч рублей в месяц. По словам жителя Санкт-Петербурга Кирилла, он клюнул на рекламную кампанию с участием звезды, однако вместо ожидаемого лечения на деле пережил настоящие истязания: у него отбирали назначенные препараты под предлогом плохого поведения, не давали уснуть, постоянно включая музыку на предельной громкости, а когда его состояние резко ухудшалось, медиков вызывать отказывались.