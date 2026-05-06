Вместо лечения — пытки: Пациенты рехаба Стаса Пьехи заплатили 180 тысяч за унижения и побои

Частный рехабилитационный центр «ПС Клиника», лицом которого выступает певец Стас Пьеха, обвинили в систематических издевательствах над пациентами, стоимость лечения которых достигала 180 тысяч рублей в месяц. Об сообщает телеграм-канал BAZA.

По словам жителя Санкт-Петербурга Кирилла, он клюнул на рекламную кампанию с участием звёздного артиста, однако вместо ожидаемого лечения на деле пережил настоящие истязания: у него отбирали назначенные препараты под предлогом плохого поведения, не давали уснуть, постоянно включая музыку на предельной громкости, а когда его состояние резко ухудшалось, медиков вызывать отказывались.

По словам мужчины, мучения в центре испытывал не только он — так, пожилую женщину с артериальным давлением почти двести единиц вместо того, чтобы госпитализировать, погнали на процедуры, а непосредственно перед записями программы «Пацанки» и визитом Стаса Пьехи постояльцев реабилитационного центра принудили взяться за кисти и перекрашивать стены.

Пострадавший многократно пробовал уйти из учреждения самостоятельно, однако каждый раз его попытки пресекали, и выбраться получилось лишь спустя три месяца, когда сумма, уплаченная за так называемое лечение, достигла 540 тысяч рублей.

В самом реабилитационном центре в беседе с BAZA заявили, что описанных методов работы у них не применяют, но к поступающим жалобам относятся спокойно, так как у них лечатся крайне сложные пациенты. Заведующий медчастью рехаба признал, что помнит Кирилла, однако личного знакомства с ним не поддерживал и его терапией не руководил — только слышал, что тот постоянно предъявлял претензии и из-за него в клинику даже доводилось вызывать наряд полиции.

Сразу после своего бегства Кирилл направил в клинику официальную претензию на двадцать миллионов рублей, но в ответ получил уведомление об отсутствии каких-либо нарушений. На данный момент пострадавший добивается привлечения реабилитационного центра к юридической ответственности и уже подал обращение в Следственный комитет, а его законный представитель — адвокат Ерохин — направил жалобы в Росздравнадзор и прокуратуру.