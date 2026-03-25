25 марта, 10:49

Паша Техник за месяц до смерти лечился в рехабе, где погибли около 10 человек

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / techniquepashalive

Рэпер Паша Техник проходил лечение в кемеровском реабилитационном центре «Свобода», где ранее фиксировались смерти пациентов. О том, что артист посещал клинику, узнал SHOT.

В учреждение Павел Ивлев (настоящее имя артиста) обратился в марте 2025-го — это произошло всего за месяц до его гибели. Навещать его туда приезжал Алексей Долматов, более известный как Гуф, причём сам гость представлялся представителем «Свободы».

Помимо Техника и Гуфа, в числе знаменитостей, посещавших данный рехаб, оказались рэперы Slimus и Гио Пика — их звали для откровенных бесед о личном опыте борьбы с зависимостью. Проводил эти встречи основатель центра Антон Соколов.

В распоряжении журналистов появились сведения, что в 2020 году Соколова признали виновным в управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения и лишили водительского удостоверения — соответствующее постановление вынес суд в кемеровском Междуреченске. Кроме того, начиная с 2011 года учредитель рехаба числился в федеральном розыске по подозрению в грабеже, а спустя шесть лет, в 2017-м, его задержали в Санкт-Петербурге.

Минимум 10 пациентов умерли за два года в рехабе, который рекламировал Гуф

Ранее сообщалось, что за последние два года в реабилитационном центре в Кемерове, который ранее рекламировал рэпер Гуф, зафиксировали около десяти летальных исходов. Один из последних случаев произошёл в феврале текущего года. Накануне в Кемерове задержали врачей медцентра «Свобода», амбассадором которого являлся Гуф. Задержанным предъявлены обвинения в оказании медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и незаконном обороте психотропных веществ.

Вероника Бакумченко
