Паша Техник за месяц до смерти лечился в рехабе, где погибли около 10 человек

Рэпер Паша Техник проходил лечение в кемеровском реабилитационном центре «Свобода», где ранее фиксировались смерти пациентов. О том, что артист посещал клинику, узнал SHOT.

В учреждение Павел Ивлев (настоящее имя артиста) обратился в марте 2025-го — это произошло всего за месяц до его гибели. Навещать его туда приезжал Алексей Долматов, более известный как Гуф, причём сам гость представлялся представителем «Свободы».

Помимо Техника и Гуфа, в числе знаменитостей, посещавших данный рехаб, оказались рэперы Slimus и Гио Пика — их звали для откровенных бесед о личном опыте борьбы с зависимостью. Проводил эти встречи основатель центра Антон Соколов.

В распоряжении журналистов появились сведения, что в 2020 году Соколова признали виновным в управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения и лишили водительского удостоверения — соответствующее постановление вынес суд в кемеровском Междуреченске. Кроме того, начиная с 2011 года учредитель рехаба числился в федеральном розыске по подозрению в грабеже, а спустя шесть лет, в 2017-м, его задержали в Санкт-Петербурге.