Беспредел или каприз? Психиатр обозначил главную проблему «чёрных рехабов»

Единственный способ вылечить человека от пагубного пристрастия — полностью исключить доступ к веществам и всерьёз заняться его психикой. Однако далеко не все пациенты к этому готовы, заявил психиатр и нарколог Василий Шуров.

Поводом для беседы стал инцидент в Луховицах. Там бывший постоялец реабилитационного центра обратился в полицию с заявлением о насильном удержании. Мужчина утверждал, что его привезли против воли, держали в ужасающих условиях, из-за чего ему пришлось спасаться бегством, бросив ценные вещи.

В комментарии Общественной Службе Новостей Шуров призвал дождаться окончания следственных мероприятий, прежде чем делать выводы. Вместе с тем он признал: рынок «чёрных рехабов» — явление реальное. Законодательная база позволяет любому арендовать дом и повесить вывеску, ведь лицензия для такой деятельности не требуется.

Врач пояснил, что со стороны крайне сложно понять, где заканчивается беспредел и начинается каприз зависимого. Процесс лечения алкогольной или наркотической зависимости тяжёлый, и многие просто не выдерживают навязанных ограничений. Нередко человек сам ложится в центр, но позже срывается: его начинает тянуть к прежней жизни. В ход идут жалобы и доносы. По сути, поступок пациента может быть продиктован не условиями содержания, а сопротивлением терапии и отсутствием искреннего желания лечиться.

В подмосковных Луховицах разгорелся скандал вокруг реабилитационного центра «Мост надежды». Бывший постоялец этого учреждения заявил, что подвергался там систематическим побоям. По его словам, мужчину вынудили подписать документы о добровольном нахождении и записать видео с соответствующим содержанием. Назначенные врачами препараты у пациента изъяли, что привело к резкому ухудшению самочувствия. Покинуть учреждение ему удалось лишь недавно. После поступивших сигналов о нарушениях следственные органы возбудили уголовное дело.