Следком завёл дело о незаконном лишении свободы вдовы участника СВО в рехабе

В Екатеринбурге следственные органы завели уголовное дело по факту возможного незаконного лишения свободы женщины, чей супруг погиб в ходе специальной военной операции. Поводом стали сообщения о жестоком обращении с потерпевшей в одном из реабилитационных центров. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

Ранее СМИ опубликовали материал, в котором утверждалось, что женщину отправили в реабилитационный центр против её воли. Вместо необходимого лечения, по данным публикации, над ней совершались противоправные действия — её избивали и унижали.

В официальном сообщении Следственного комитета приводятся слова матери пострадавшей, которая заявила о физических и моральных издевательствах над её дочерью в этом учреждении. На основании этих сведений следственные органы СК России по Свердловской области инициировали уголовное производство по статье 127 Уголовного кодекса (незаконное лишение свободы).

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о результатах расследования.

