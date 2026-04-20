Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

20 апреля, 15:12

На Украине мужчина 23 года пробыл в рабстве у бывшего одноклассника

Обложка © пресс-служба полиции Украины

Во Львовской области предприниматель 23 года удерживал в трудовом рабстве своего бывшего одноклассника. Об этом сообщил Офис генпрокурора Украины. В 2002 году злоумышленник пообещал 47-летнему мужчине работу с оплатой и жильём, но вместо этого сделал его бесплатным работником.

Потерпевший рубил дрова, косил траву, работал на стройке, ухаживал за хозяйством и охранял территорию. За свой труд он не получал ни копейки — только еду, сигареты и место для сна. За плохую работу хозяин избивал его. Жил мужчина в хозяйственной постройке без отопления и воды, а летом — в металлическом контейнере без окон и электричества.

Сейчас 71-летнего пострадавшего отправили в пансионат. Предпринимателю грозит до 12 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Ранее в Австралии началось слушание по делу супругов из Малайзии, обвиняемых в использовании рабского труда. Они пригласили пожилую пастора из Индонезии ухаживать за ребёнком, а затем заявили, что она потеряла банковскую карту, и почти 10 месяцев держали её в неволе, избивая, лишая еды и сна. Однажды мужчина ударил жертву пылесосом, когда та заснула во время массажа.

Анастасия Никонорова
