Похищенную 17-летнюю россиянку могут уже в мае продать в рабство в Мексике

Похищенную в Мексике дочь петербургской пианистки Кристину могут продать в рабство после её 18-летия в мае — несмотря на международный резонанс, консулам так и не удалось добиться встречи с девочкой, а местные власти отказывают в доступе к ней. Об этом сообщает Mash на Мойке.

Приёмная мать Марина Романова считает, что в деле замешаны картели. Они ждут совершеннолетия девочки, чтобы перехватить её из органов опеки и отправить в рабство. В Мехико существуют спецдома, где девушек заставляют рожать детей на продажу. Кристину выкрали в 2023 году: её насильно забрала из школы мексиканская служба DIFEM. Матери дали записку, якобы от дочери, с жалобами на «насилие» в семье. Но родители выяснили: перед пропажей Кристина общалась с мужчиной из Тихуаны, который убеждал её устроить скандал и попроситься под опеку.

Почти три года мать борется за ребёнка. Консулам лишь дважды удалось встретиться с девочкой. В последний раз она передала записку, что хочет в Россию, а в приюте её пичкают транквилизаторами и удерживают насильно. Также выяснилось, что Кристина пережила беременность и аборт, неизвестно от кого.

Накануне семья получила очередную отписку без адреса. МИД РФ пытается решить ситуацию, но с мексиканской стороны реакция недостаточная.