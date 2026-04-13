МИД РФ обвинил Мексику в бездействии из-за похищенной 17-летней россиянки
Российский МИД выразил обеспокоенность ситуацией с 17-летней гражданкой РФ Кристиной Романовой, которую удерживают в учреждении опеки в Мексике. Ведомство заявило, что местные власти, возможно, не полностью понимают серьёзность происходящего.
«Вынуждены констатировать, что мексиканские власти, как видится из Москвы, в недостаточной степени прониклись пониманием серьёзности сложившейся ситуации, которая может быть оценена в категориях насильственного исчезновения человека», — говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Напомним, дочь российской пианистки была похищена в Мексике в 2023 году, предположительно наркокартелем: девочку затолкали в микроавтобус опеки, а полиция отказалась принимать заявление. Консул РФ нашёл ребёнка в отделении опеки под действием транквилизаторов, но чиновники не вернули её родителям. С 2025 года девочка находится в закрытом приюте для жертв трафика, куда консульству не дают доступ, и до её совершеннолетия осталось мало времени. Кроме того, сообщалось, что похищенную Кристину, вероятнее всего, украли чёрные трансплантологи.
Ранее посольство России в Мексике сообщило, что приоритетное внимание уделяется делу россиянки Кристины Романовой, удерживаемой в учреждении мексиканской генпрокуратуры. В дипмиссии подчеркнули, что будут решительно отстаивать интересы несовершеннолетней гражданки РФ.
