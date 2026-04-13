Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Пасха

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 апреля, 11:40

МИД РФ обвинил Мексику в бездействии из-за похищенной 17-летней россиянки

Обложка © Life.ru

Российский МИД выразил обеспокоенность ситуацией с 17-летней гражданкой РФ Кристиной Романовой, которую удерживают в учреждении опеки в Мексике. Ведомство заявило, что местные власти, возможно, не полностью понимают серьёзность происходящего.

«Вынуждены констатировать, что мексиканские власти, как видится из Москвы, в недостаточной степени прониклись пониманием серьёзности сложившейся ситуации, которая может быть оценена в категориях насильственного исчезновения человека», — говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Искали 44 года: Спустя десятилетия опознали останки женщины, пропавшей в 1980-м
Напомним, дочь российской пианистки была похищена в Мексике в 2023 году, предположительно наркокартелем: девочку затолкали в микроавтобус опеки, а полиция отказалась принимать заявление. Консул РФ нашёл ребёнка в отделении опеки под действием транквилизаторов, но чиновники не вернули её родителям. С 2025 года девочка находится в закрытом приюте для жертв трафика, куда консульству не дают доступ, и до её совершеннолетия осталось мало времени. Кроме того, сообщалось, что похищенную Кристину, вероятнее всего, украли чёрные трансплантологи.

Ранее посольство России в Мексике сообщило, что приоритетное внимание уделяется делу россиянки Кристины Романовой, удерживаемой в учреждении мексиканской генпрокуратуры. В дипмиссии подчеркнули, что будут решительно отстаивать интересы несовершеннолетней гражданки РФ.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • МИД РФ
  • Мексика
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar