МИД РФ обвинил Мексику в бездействии из-за похищенной 17-летней россиянки

«Вынуждены констатировать, что мексиканские власти, как видится из Москвы, в недостаточной степени прониклись пониманием серьёзности сложившейся ситуации, которая может быть оценена в категориях насильственного исчезновения человека», — говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Напомним, дочь российской пианистки была похищена в Мексике в 2023 году, предположительно наркокартелем: девочку затолкали в микроавтобус опеки, а полиция отказалась принимать заявление. Консул РФ нашёл ребёнка в отделении опеки под действием транквилизаторов, но чиновники не вернули её родителям. С 2025 года девочка находится в закрытом приюте для жертв трафика, куда консульству не дают доступ, и до её совершеннолетия осталось мало времени. Кроме того, сообщалось, что похищенную Кристину, вероятнее всего, украли чёрные трансплантологи.