Посольство РФ в Мексике держит на контроле ситуацию с дочкой пианистки Романовой

Посольство России в Мексике уделяет приоритетное внимание делу несовершеннолетней россиянки Кристины Романовой, которая удерживается в учреждении мексиканской генпрокуратуры. Как сообщили «Известиям» в дипмиссии, ситуация находится на особом контроле, поскольку речь идёт о ребёнке.

Дипломаты занимаются этим вопросом с 2023 года, оказывая всю возможную поддержку девочке и ее матери и используя все законные средства. Несмотря на это, по состоянию на 12 апреля, мексиканские власти отказываются вернуть ребёнка в Россию.

«Мексиканские партнёры <...> не предоставляют консульского доступа к ней с августа 2025 года, а все наши обращения в адрес МИД Мексики, генпрокуратуры и других органов власти остаются без должного внимания, что может квалифицироваться как нарушение всех существующих международных процедур», — пояснили в дипмиссии.

Дипмиссия подчеркнула, что в тесном взаимодействии с компетентными органами РФ продолжит решительно отстаивать интересы несовершеннолетней гражданки России.

Ранее сообщалось, что дочь российской пианистки была похищена в Мексике, предположительно, наркокартелем. Девочку выкрали из школы в 2023 году. Мать видела, как неизвестные затолкали её в микроавтобус службы опеки. Полиция отказалась принимать заявление о похищении. Консул РФ в январе 2024 года нашёл девочку в отделении опеки под действием транквилизаторов. Чиновники после экспертизы не вернули её родителям, заявив, что она якобы отказалась ехать домой. С 2025 года ребёнок находится в закрытом приюте для жертв трафика, куда консульству не дают доступ. До совершеннолетия девушки осталось мало времени.