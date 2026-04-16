МИД РФ вызвал посла Мексики из-за ситуации с удерживаемой россиянкой

Посол Мексики был вызван в российское внешнеполитическое ведомство в минувший четверг. Причиной визита стала сложная ситуация, в которой оказалась несовершеннолетняя гражданка России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что дипломату выразили решительную обеспокоенность. Москва крайне недовольна отсутствием прогресса в этом резонансном деле.

«Был вызван посол Мексики... Ему вновь заявлена решительная обеспокоенность в связи с бездействием мексиканских властей в разрешении ситуации с несовершеннолетней гражданкой России», — уточнила Захарова в ходе брифинга.

На данный момент девочка находится в закрытом специализированном учреждении. По утверждению российской стороны, государственные органы опеки удерживают её там незаконно.

Представители МИД настаивают на необходимости скорейшего возвращения ребенка семье. Ситуация остается на контроле дипломатов, ожидается реакция властей латиноамериканской страны на жесткие требования Москвы.