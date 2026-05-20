Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 мая, 10:22

Били палками, кормили крохами: Россиянин глотнул воды в Камбодже и попал в рабство

Российского шеф-повара Коротеева опоили в Камбодже и взяли в рабство

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

Российский шеф-повар Алексей Коротеев отпил воды, предложенной «работодателем» в Камбодже, и очнулся рабом. Мужчина решил найти работу в Азии — агент пообещал зарплату в пять тысяч долларов. В столице Камбоджи его встретил водитель и протянул бутылку воды, мужчина выпил, отключился и очнулся уже на бетонном полу от пинков надзирателей.

Россиянин оказался в скам-центре, где его принудили обманывать людей. Телефоны и ноутбуки отобрали сразу, спали пленники на гамаках на холоде, умывались из общей бочки, питались крохами и работали по 18 часов в сутки. За провалы их били палками по пяткам, но лицо не трогали, чтобы снимать контент для обмана жертв.

В какой-то момент россиянин рискнул сбежать через разогнутую решётку в туалете: ночью перемахнул через забор, получив раны от колючей проволоки, и кинулся в джунгли, шёл наугад без еды, собирал дождевую воду, а наутро вышел к морю, где обессиленного мужчину нашли рыбаки и вызвали полицию. Сейчас пострадавший восстанавливается, сообщает kp.ru.

Двое россиян организовали скам-центр «Убей свинью» на 29 этажей в Камбодже
Двое россиян организовали скам-центр «Убей свинью» на 29 этажей в Камбодже

Ранее жительница России, освобождённая из мошеннического центра в Мьянме, поделилась жуткими подробностями своего приключения. Она откликнулась на объявление о работе в телеграме — и едва не угодила в долговое рабство.

Важнейшие новости о ЧП и криминальные истории — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • камбоджа
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar