«Кругом танки и снайперы»: История россиянки, едва не попавшей в рабство в Азии

Жительница России, освобождённая из мошеннического центра в Мьянме, поделилась с РИА «Новости» жуткими подробностями своего приключения. Она откликнулась на объявление о работе в Telegram — и едва не угодила в долговое рабство.

Девушка уже жила и трудилась в Азии (Индонезия, Пхукет), поэтому не заподозрила подвоха. В одном из каналов попалось предложение о должности HR-специалиста в Таиланде. С ней провели видеособеседование, показали офис — всё выглядело легально.

Однако после перелёта в Янгон условия резко изменились. Вместо офиса будущую сотрудницу сначала поселили в отеле, а через три часа отправили в неизвестном направлении. Дорога растянулась на 14 часов с десятком пересадок.

«Меня посадили в машину вместе с вещами… Мы сменили примерно десять машин. Нас сопровождали вооружённые люди. Я видела танки, БТР, снайперские винтовки», — вспоминает пострадавшая.

В итоге её привезли в охраняемое повстанческое поселение, где она поняла: стала жертвой мошенников.

Ранее в СМИ уже писали о подобных центрах в Мьянме, Камбодже и Лаосе. Там у жертв отбирают паспорта и под угрозой расправы заставляют участвовать в киберсхемах. Нашей соотечественнице удалось вырваться — но многие, по данным агентств, такой возможности не получают.

Ранее Life.ru писал о россиянке, поверившей в сказку, но в итоге также попавшей в рабство в Мьянме. 30-летняя Яна (имя изменено), ранее занимавшаяся дизайном, откликнулась на предложение о работе переводчиком в крупной азиатской компании. Ей обещали ежемесячный заработок до 10 тысяч долларов, что соответствовало ее мечте о собственной студии. В итоге девушка отправилась за границу, но вместо обещанной работы оказалась в плену мошеннического центра.