Работа переводчиком, зарплата $10 тысяч: Ещё одна россиянка поверила в сказку и попала в рабство в Мьянме

Москвичка, намеревавшаяся работать переводчиком за рубежом, была освобождена из рабства в Мьянме. По информации Telegram-канала Baza, 30-летняя Яна (имя изменено), ранее занимавшаяся дизайном, откликнулась на предложение о работе переводчиком в крупной азиатской компании. Ей обещали ежемесячный заработок до 10 тысяч долларов, что соответствовало ее мечте о собственной студии. В итоге девушка отправилась за границу, но вместо обещанной работы оказалась в плену мошеннического центра.

По прибытии в Мьянму у россиянки были изъяты документы. Под угрозами и пытками её принудили к работе в скам-центре. Родные девушки долгое время не имели информации о её беде. Тревога возникла лишь спустя несколько недель, когда девушка перестала выходить на связь. Близкие обратились за помощью к правозащитнику Ивану Мельникову, известному своей работой по освобождению россиян из трудового рабства. Спасение стало реальностью благодаря совместным усилиям представителя МВД Россиив Таиланде, Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом, МИД России и армейского подразделения Мьянмы. Именно мьянманские военные провели операцию на границе, вызволив Яну из рук злоумышленников.

В настоящее время девушка находится в центре временного содержания иностранцев, ожидая оформления документов для возвращения в Россию.

Ранее на родину отправили одну из россиянок, вызволенных из мошеннического колл-центра в Мьянме. Её сопроводили до аэропорта в Таиланде, после чего посадили на самолёт. Известно, что наша соотечественница находилась в плену около пяти месяцев.