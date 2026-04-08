Освобождённая из рабства в Мьянме россиянка 8 апреля вылетела в Москву

Россиянка, освобождённая из мошеннического кол-центра в Мьянме, вылетела в Москву. Она отправилась из аэропорта Суваннапхум в Бангкоке.

Женщину сопровождали российские дипломаты и сотрудники иммиграционной полиции. По данным дипмиссии в Мьянме, она находилась в плену около пяти месяцев.