Освобождённая из рабства в Мьянме россиянка 8 апреля вылетела в Москву
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Россиянка, освобождённая из мошеннического кол-центра в Мьянме, вылетела в Москву. Она отправилась из аэропорта Суваннапхум в Бангкоке.
Женщину сопровождали российские дипломаты и сотрудники иммиграционной полиции. По данным дипмиссии в Мьянме, она находилась в плену около пяти месяцев.
Ранее стало известно, что трое граждан России были похищены и удерживаются в мошеннических колл-центрах на территории Мьянмы. Позже из мошеннических колл-центров в Мьянме освободили двух россиянок. Это стало возможно благодаря усилиям дипломатом посольства РФ в Янгоне и поддержке местных правоохранителей. Ожидалось, что 7 апреля их отправят на родину.
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