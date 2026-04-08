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Опубликовано 8 апреля, 08:16

Освобождённая из рабства в Мьянме россиянка 8 апреля вылетела в Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Россиянка, освобождённая из мошеннического кол-центра в Мьянме, вылетела в Москву. Она отправилась из аэропорта Суваннапхум в Бангкоке.

Женщину сопровождали российские дипломаты и сотрудники иммиграционной полиции. По данным дипмиссии в Мьянме, она находилась в плену около пяти месяцев.

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Ранее стало известно, что трое граждан России были похищены и удерживаются в мошеннических колл-центрах на территории Мьянмы. Позже из мошеннических колл-центров в Мьянме освободили двух россиянок. Это стало возможно благодаря усилиям дипломатом посольства РФ в Янгоне и поддержке местных правоохранителей. Ожидалось, что 7 апреля их отправят на родину.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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