Спасённую из рабства в Мьянме россиянку передали дипломатам для возвращения в РФ

Гражданка РФ, освобождённая из мошеннического колл-центра в Мьянме, передана дипломатам для возвращения на родину. Об этом журналистам сообщили в российском посольстве в Бангкоке. Речь идёт об Ольге П.

«Гражданку РФ доставят из города Мэсот в Бангкок, откуда она вылетит в Россию», — сказал собеседник РИА «Новости».

Ранее в Мьянме освободили двух россиянок, которых незаконно удерживали в мошеннических колл-центрах. Это стало возможно благодаря усилиям дипломатом посольства РФ в Янгоне и поддержке местных правоохранителей. Ожидалось, что 7 апреля их отправят на родину.