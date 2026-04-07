Спасённую из рабства в Мьянме россиянку передали дипломатам для возвращения в РФ
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Гражданка РФ, освобождённая из мошеннического колл-центра в Мьянме, передана дипломатам для возвращения на родину. Об этом журналистам сообщили в российском посольстве в Бангкоке. Речь идёт об Ольге П.
«Гражданку РФ доставят из города Мэсот в Бангкок, откуда она вылетит в Россию», — сказал собеседник РИА «Новости».
Ранее в Мьянме освободили двух россиянок, которых незаконно удерживали в мошеннических колл-центрах. Это стало возможно благодаря усилиям дипломатом посольства РФ в Янгоне и поддержке местных правоохранителей. Ожидалось, что 7 апреля их отправят на родину.
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