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Опубликовано 7 апреля, 08:16

Спасённую из рабства в Мьянме россиянку передали дипломатам для возвращения в РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Fedosov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Fedosov

Гражданка РФ, освобождённая из мошеннического колл-центра в Мьянме, передана дипломатам для возвращения на родину. Об этом журналистам сообщили в российском посольстве в Бангкоке. Речь идёт об Ольге П.

«Гражданку РФ доставят из города Мэсот в Бангкок, откуда она вылетит в Россию», — сказал собеседник РИА «Новости».

Иностранная мафия угрожает расправой освобождённой из рабства в Мьянме россиянке
Иностранная мафия угрожает расправой освобождённой из рабства в Мьянме россиянке

Ранее в Мьянме освободили двух россиянок, которых незаконно удерживали в мошеннических колл-центрах. Это стало возможно благодаря усилиям дипломатом посольства РФ в Янгоне и поддержке местных правоохранителей. Ожидалось, что 7 апреля их отправят на родину.

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Матвей Константинов
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