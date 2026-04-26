Двое россиян организовали скам-центр «Убей свинью» на 29 этажей в Камбодже

В столице Камбоджи Пномпене полиция ликвидировала крупный скам-центр с вызывающим названием «Убей свинью». Двое россиян задержаны в Камбодже за организацию скам-центров, сообщает Telegram-канал Mash.

40 операторов скам-центра «Убей свинью».

Аферисты арендовали целых 29 этажей. В небоскрёбе были оборудованы тренажёрный зал, ресторан под открытым небом, пентхаусы и даже собственная парковка. Роскошные условия не спасли мошенников от облавы. Всего задержаны 40 человек, в том числе 20 китайцев.

Схема была классической для подобных банд. Злоумышленники использовали фейковые аккаунты красивых девушек, заманивали жертв в переписку и выманивали деньги под различными предлогами. Всего изъято 528 телефонов, более сотни компьютеров и процессоров с порнографией.

Выход на след помог найти спасённый из рабства режиссёр телесериалов. Именно с ним полиция прошла через поля сахарного тростника к логову мошенников.

Камбоджа стала новой «Меккой киберпреступности» после того, как в соседней Мьянме разгромили гигантский центр КК-парк. Туда жертв сгоняли под дулами автоматов. Сейчас в Пномпене расследование продолжается, от работы отстранены несколько коррумпированных местных чиновников, причастных к организации нелегального бизнеса. Силовики усиливают патрулирование района.

