Россиян предупредили об опасности СМС-бомбинга и объяснили, как действовать

В России мошенники могут использовать схему СМС-атак, в этом случае нельзя поддаваться панике и нажимать на подозрительные ссылки или отвечать на незнакомые номера. Об этом рассказали в пресс-службе МВД России в ответ на вопрос ТАСС.

«Критически важны правила безопасности во время самой СМС-атаки. Атака, как правило, длится недолго, поэтому важно действовать правильно и не паниковать. СМС-бомбинг — это психологическая атака. Спокойствие и рассудительность — лучшая защита», — подчеркнули правоохранители.

В МВД добавили, что нужно просто проигнорировать СМС-атаку и дождаться её окончания. Ни в коем случае не следует вступать в переговоры с аферистами, которые могут пообещать прекратить рассылку сообщений при выполнении их условий. Это уловка, предупредили в министерстве. Нельзя также переходить по ссылкам, называть коды. Можно попробовать блокировать номера, с которых идёт рассылка. Это не остановит её полностью, но замедлит.

Как вариант — подключить у операторв связи запрет на входящие с коротких номеров, спам-рассылку или временно вообще ограничить приём любых звонков и сообщений. Есть смысл дозвониться в свой банк и узнать, не проводились ли операции с вашими денежными средствами. И, наконец, не следует самостоятельно совершать обратный перевод, если вам пришла какая-то сумма от незнакомого отправителя, нужно связаться с банком и рассказать о случившемся. Только когда банк подтвердит надёжность клиента — можно совершить обратный перевод.

Ранее в России предложили выпускать так называемые чистые банковские карты без номеров и CVV, что поможет защитить граждан от мошенников. Ведь если карта утеряна или её фото попало в руки аферистам, то все данные будут как на ладони.