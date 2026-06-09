СК возбудил уголовное дело после скандала в пыточном рехабе в Луховицах

В Подмосковье следователи возбудили уголовное дело после сообщений о нарушениях в реабилитационном центре «Мост надежды» в Луховицах. Постоялец заявил о систематических избиениях и незаконном удержании. Об этом сообщили в СК по региону.

Проверка началась после публикаций в СМИ о возможных противоправных действиях в одном из реабилитационных учреждений Московской области. Речь идёт о центре «Мост надежды», расположенном в Луховицах. Один из постояльцев мог быть незаконно ограничен в свободе. Сообщается, что мужчину удерживали в учреждении и склоняли подписать документы о якобы добровольном пребывании.

Также в материалах указывается, что в период нахождения в центре к нему применялось физическое насилие. В итоге ему удалось покинуть учреждение самостоятельно и обратиться в правоохранительные органы. Следственный отдел по городу Коломне ГСУ СК по Московской области возбудил уголовное дело сразу по нескольким статьям — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и незаконном лишении свободы.

Речь идёт о пунктах «а» части 2 статей 127 и 238 Уголовного кодекса РФ. Следователи и криминалисты уже приступили к установлению всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования проводятся допросы, обыски и назначаются необходимые экспертизы для проверки информации и действий сотрудников центра.

Ранее реабилитационный центр «Мост надежды» в подмосковных Луховицах оказался в центре скандала после сообщений о возможных нарушениях и насилии в отношении постояльцев. Мужчина по имени Юрий находился в учреждении с прошлого сентября. Сообщается, что его пребывание началось с принудительного введения седативного препарата, после чего он оказался фактически изолирован.