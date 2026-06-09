СК проводит обыски в «пыточном» рехабе «Мост надежды» в подмосковных Луховицах
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Следователи пришли с обысками в реабилитационный центр «Мост надежды» в подмосковных Луховицах. Именно там, по данным следствия, незаконно удерживали мужчину.
В подмосковном управлении СК сообщили, что сейчас изучают организационные документы центра. Также следователи допрашивают сотрудников и постояльцев.
Ранее по факту незаконного удержания человека было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, сотрудники центра лишили мужчину свободы, поместили его в учреждение и удерживали там против воли. Кроме того, его, как утверждается, заставили подписать документы о якобы добровольном пребывании в центре. Позже мужчине удалось сбежать.
Сейчас следователи и криминалисты продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. В прокуратуре Московской области уточнили, что речь идёт о реабилитационном центре «Мост надежды».
Напомним, реабилитационный центр «Мост надежды» в подмосковных Луховицах оказался в центре скандала после рассказа одного из постояльцев: его систематически избивали, заставили подписать бумаги о «добровольном» пребывании и записать подтверждающее видео. Назначенные врачами лекарства у него забрали, из-за чего состояние резко ухудшилось. Сбежать ему удалось только недавно. После сообщений о нарушениях следователи возбудили уголовное дело.
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