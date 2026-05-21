Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 мая, 09:31

В рехаб Стаса Пьехи пришли следователи после жалоб на пытки за 540 тысяч рублей

СК начал проверку реабилитационного центра Стаса Пьехи после жалоб на пытки

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ wolfieha

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ wolfieha

В Москве Следственный комитет начал проверку частного реабилитационного центра Стаса Пьехи после сообщений о возможных нарушениях и жестоком обращении с пациентами. Об этом пишет Baza.

Следственные органы Москвы приступили к проверке частного реабилитационного центра «ПС Клиника», связанного со Стасом Пьехой. Основанием стали публикации о возможных нарушениях условий содержания пациентов. Материалы проверки рассматриваются по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Один из пациентов пожаловался, что многократно пробовал уйти из рехаба самостоятельно, однако каждый раз его попытки пресекали. Выбраться из клиники у него получилось лишь спустя три месяца, когда сумма, уплаченная за так называемое лечение, достигла 540 тысяч рублей.

Стас Пьеха признался, что воспитывает сына настоящим патриотом
Стас Пьеха признался, что воспитывает сына настоящим патриотом

Ранее Life.ru рассказывал, что пациенты реабилитационного центра говорили о пытках и жестоком обращении со стороны персонала. Один из пострадавших, Кирилл, рассказал, что обратился в учреждение с биполярным расстройством и последствиями черепно-мозговой травмы, однако вместо лечения, по его словам, столкнулся с насилием и жёсткими методами воздействия.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • СК РФ
  • Стас Пьеха
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar