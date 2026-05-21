В рехаб Стаса Пьехи пришли следователи после жалоб на пытки за 540 тысяч рублей

В Москве Следственный комитет начал проверку частного реабилитационного центра Стаса Пьехи после сообщений о возможных нарушениях и жестоком обращении с пациентами. Об этом пишет Baza.

Следственные органы Москвы приступили к проверке частного реабилитационного центра «ПС Клиника», связанного со Стасом Пьехой. Основанием стали публикации о возможных нарушениях условий содержания пациентов. Материалы проверки рассматриваются по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Один из пациентов пожаловался, что многократно пробовал уйти из рехаба самостоятельно, однако каждый раз его попытки пресекали. Выбраться из клиники у него получилось лишь спустя три месяца, когда сумма, уплаченная за так называемое лечение, достигла 540 тысяч рублей.

Ранее Life.ru рассказывал, что пациенты реабилитационного центра говорили о пытках и жестоком обращении со стороны персонала. Один из пострадавших, Кирилл, рассказал, что обратился в учреждение с биполярным расстройством и последствиями черепно-мозговой травмы, однако вместо лечения, по его словам, столкнулся с насилием и жёсткими методами воздействия.