Стас Пьеха признался, что воспитывает сына настоящим патриотом

Люди, которые знают историю своих предков, лучше разбираются в жизни, уверен популярный российский певец Стас Пьеха. По его словам, в каждой семье сами решают, будут ли дети знать историю своей страны или нет, а в его семье её помнят и чтят.

«Мне кажется, если ты глубоко привязан к своим корням. Если глубоко знаешь историю своей семьи и страны, то ты как будто в принципе больше в этой жизни разбираешься», — цитирует звезду Пятый канал.

Одним из самых главных праздников в семье Пьехи считается День Победы. Артист признался, что его сын прекрасно знает историю этой даты, а также военные песни.

Ранее Стас Пьеха заявил, что зумеры перестали быть чуткими. По его словам, интернет вытеснил у молодёжи чувство эмпатии. Если раньше люди развивали нейропластичность через живое общение и прикосновения, то нынешнее поколение заменило их соцсетями.