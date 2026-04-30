Стас Пьеха разрушил чужую семью, закрутив роман с замужней стилисткой

Новый роман Стаса Пьехи обернулся громким семейным скандалом. Как стало известно Super, избранницей 45-летнего певца стала 30-летняя стилистка Полина Плеханова — женщина, которая воспитывает шестилетнего сына и состояла в браке. Ради артиста она бросила мужа Егора Романова.

Роман завязался предположительно весной 2025 года, когда девушка устроилась на работу к Пьехе. Сам Егор подтвердил, что именно эти отношения стали причиной развода.

«Их завязывающиеся отношения стали причиной развода, я разорвал отношения, как только узнал. Не держу обид, даже благодарен. Сам бы я не решился разрушить семью. Осталось множество незакрытых вопросов», — рассказал экс-супруг.

Инсайдер раскрыл пикантные детали: Полина якобы уже переехала к Пьехе, а навещая бывшего мужа, старательно удаляла любую переписку с любовником от греха подальше.

На этом мыльная опера не заканчивается. По словам Романова, женщина теперь запрещает ему видеться с сыном и претендует на всё совместно нажитое имущество. Словом, проработанность гармонией там и не пахнет.

Тем временем треугольник превратился в квадрат. У Пьехи, судя по всему, тоже осталась брошенная «экс» — некая Анастасия Моисеенко. Девушка расплакалась в соцсетях: «Истории красиво начинаются и некрасиво заканчиваются». Но подробности их разрыва предпочла держать в секрете.

Ранее актриса сериала «Ландыши» Ника Здорик объяснила разрыв со Стасом Пьехой. По словам артистки, причиной расставания стала её природная эмоциональность, которая оказалась несовместима с характером избранника. Вместе с тем она признала, что Пьеха заложил в неё много «правильных и взрослых мыслей».