6 мая, 08:34

«Больше интернета — меньше эмпатии»: Стас Пьеха заявил, что зумеры перестали быть чуткими

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / wolfieha

Интернет вытеснил у молодёжи чувство эмпатии. Если раньше люди развивали нейропластичность через живое общение и прикосновения, то нынешнее поколение заменило их соцсетями. Об этом Пятому каналу заявил певец Стас Пьеха.

По словам артиста, всё продиктовано временем взросления, и его поколение в этом плане куда более эмпатичное.

«Чем больше интернета, тем меньше эмпатии. Мы очень эмпатичные и переживательные, у нас столько ритуалов. А у них — в одно ухо влетело, из другого вылетело», — отметил он.

При этом Пьеха добавил, что не осуждает молодёжь за это поскольку, таков мир, в котором мы живём.

Ранее Life.ru рассказывал, что Правительство РФ утвердило комплекс мер по профилактике деструктивного поведения молодёжи до 2030 года. Поставлена задачу усилить борьбу с преступностью среди детей. Документ, разработанный Росмолодёжью при участии более 70 регионов и 18 ведомств (Минобороны, МВД и других), включает мониторинг интернета, семинары, конференции и подготовку кадров в области безопасности.

Владимир Озеров
