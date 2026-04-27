Классика для бумеров, свобода для зумеров: Какие стили характерны для разных поколений

Предпочтения в одежде у разных поколений формируются под влиянием эпохи, в которую они выросли, уверена консультант по стилю Александра Левитина. По её словам, Беби-бумеры (62–80 лет) выросли в системе чётких социальных правил, поэтому их одежда — это классика: структурный силуэт, графичная линия плеча, плотные фактуры, сдержанная палитра и обязательные аксессуары вроде платка или часов.

Миллениалы (30–45 лет) одеваются прежде всего для себя. Их стиль предполагает более мягкий и расслабленный силуэт без небрежности, акцент на ткани и фактуру, почти полное отсутствие демонстративных логотипов, а гардероб напоминает капсульную систему, где все вещи сочетаются друг с другом. Зумеры (14–29 лет) — цифровое поколение, для которого гардероб стал способом самовыражения. Они выбирают свободные силуэты, многослойность, смешение стилей и винтаж, активно используют цвет как акцент.

Молодёжь часто покупает вещи на ресейле, а их набор одежды больше похож на конструктор, который каждый раз миксуется по-новому. Поколение Альфа (до 13 лет) существует одновременно офлайн и онлайн, поэтому их гардероб создаётся сразу для двух пространств. Это простые оверсайз-силуэты, базовые формы, универсальность и комфорт. Такие образы одинаково хорошо работают и в реальной жизни, и в соцсетях, резюмировала собеседница Пятого канала.