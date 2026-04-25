Весна в гардеробе: Life.ru узнал, какие вещи лучше отправить на отдых, а какие — топ сезона

Весенний гардероб не требует резких решений, важно менять вещи постепенно. Об этом Life.ru рассказала дизайнер, основательница одноимённого бренда высокой моды Олеся Алевтини (Alevtini).

«Наконец-то весна. И мы традиционно начинаем ревизию гардероба. Рука тянется к лёгкому пальто, а из шкафа доносится голос пуховика: «Ты меня ещё вспомнишь». Но весеннее переодевание — не про подвиги, а про постепенность. Главное — знать, что снимать первым», — уточняет эксперт.

1. Чёрный цвет — пусть отдохнёт Чёрный стройнит и идёт всем. Но весной тотальный чёрный сливается с улицей. Не убирайте его совсем — разбавьте: светлый шарф, яркая сумка. Переведите чёрный из главных героев в партнёры.

2. Тяжёлые ботинки — на заслуженный отдых Даже самые модные ботинки на тракторной подошве весной проигрывают лёгкости. Доставайте кеды, лоферы, оксфорды или ботильоны на невысоком каблуке. Белые кроссовки — уже база. Тяжёлая обувь пусть ждёт ноября.

3. Шерсть и кашемир — до следующей зимы Тёплые свитера часто оказываются слишком горячи для капризной весны. Отправьте их отдыхать. Взамен — хлопок, лён, вискоза или тонкий трикотаж. Лонгслив или водолазка из матовой ткани дышат и согревают ровно настолько, насколько нужно.

4. Пальто-ковёр — в химчистку Зимние пальто с начёсом в апреле выглядят как потеря во времени. Снимайте. Взамен — лёгкий плащ, тренч, парка на тонкой подкладке или джинсовая куртка. Без эффекта кокона.

5. Аксессуары — меняем настроение Зимой были тяжёлые сумки и плотные шарфы. Весной — шёлковые платки, лёгкие шоперы, небольшие серьги, браслеты-цепочки. Чтобы не давило, не грело и не создавало ощущение похода. Один шейный платок преображает мгновенно.

6. Пиджаки с характером — в дело! Весна — время для пиджаков. Не офисных, а модных — с эполетами, чёткими плечами, необычными пуговицами. Носите с джинсами, платьем, даже шортами. Пиджак с эполетами придаёт уверенность. Добавьте джинсы и белую футболку — и вы звезда стритстайла.

7. Тренды сезона (по желанию) Прозрачные ткани (рубашки, платья), бахрома на сумках и жакетах, объёмные рукава, удлинённые жилеты. Достаточно одной детали, чтобы образ зазвучал по-новому.

Совет, как ускорить переодевание: — Не пытайтесь перебрать всё за день. Вытащите три зимние вещи и уберите. Через день — ещё три. — Не покупайте новое, пока не убрали старое.

«Весна — про обновление, а не революцию. Начните с малого: снимите один чёрный свитер, но не прячьте далеко — пусть лежит для дождливого дня. А когда дойдёте до лёгкого плаща и белых кед — считайте, сезон открыт. Не избавляйтесь от любимых зимних вещей, просто дайте им отдохнуть. И пусть ваш гардероб будет таким же живым, как весна», — заключила специалист.

Ранее стилист Влад Лисовец рассказал, почему миллениалы в 30+ выглядят моложе, чем в 16. Он объяснил, что в юности люди часто используют агрессивный макияж и причёски, чтобы казаться старше, что теперь выглядит неестественно. Психолог Анастасия Лысакова добавила, что сегодня тренд на естественность и здоровый образ жизни, что и создаёт эффект омоложения.