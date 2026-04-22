Стилист и психолог объяснили эффект Бенджамина Баттона у миллениалов: почему в юности мы выглядели старше?

В Сети набирает популярность тренд: миллениалы (рождённые в 1981–1996 годах) делятся своими подростковыми фото и с удивлением отмечают, что в 30+ лет они выглядят моложе, чем в 16. В чём секрет «феномена Бенджамина Баттона», Life.ru узнал у эксперта моды, стилиста Владислава Лисовца и психолога Анастасии Лысаковой.

Почему в юности мы выглядели старше? Ответ Влада Лисовца

Это тренд не новый. Достаточно сравнить фотографии наших мам — в школьные годы, во время поступления в ПТУ или в 80-е годы. Разница очевидна, потому что тогда всегда были объёмные прически. Прошлая мода почти всегда выглядит устаревшей. Всё, что было модно тогда, выглядит гораздо более взрослым. Тяжёлый макияж, перламутровые губы и тени, обесцвеченные волосы, сильный загар — всё это кажется очень неестественным. И соответственно, 2000-е — это очень вульгарное время, время розового цвета. Влад Лисовец Стилист

И несмотря на то, что мода нулевых сейчас возвращается, молодёжь в ней выглядит естественно, подчёркивает Лисовец. Всё потому, что сегодня молодые люди не так тщательно «вылизывют» свою внешность и не любят агрессивный макияж, а свежесть всегда выглядит «моложе».

«Поэтому этот тренд не новый, и так будет всегда. Не забывайте, что в юности мы хотим казаться старше, поэтому прибегаем к приёмам, которые делают нас грубее и заметнее», — добавил стилист.

Почему в юности мы выглядели старше? Мнение психолога Лысаковой

А психолог Анастасия Лысакова считает, что всё дело в зыбкой самооценке в юности, модных журналах и ТВ нулевых, а также в распространении косметологии, уходовых средств и доступности моды.

В юности (и миллениалы это показывают) у нас только устанавливается мировоззрение, у нас ещё очень зыбкая самооценка, и подчас нам необходимо себя декорировать с помощью тонны косметики, с помощью каких-то нелепых причёсок. Они вроде бы и в тренде были, но мы не всегда понимали, зачем это делать. Анастасия Лысакова Психолог

Кроме того, в нулевые в массмедиа было принято транслировать только очень красивых девушек и им пытались подражать. Сейчас же распространение соцсетей даёт арену для всех — и поэтому так расцвёл бодипозитив. Кроме того, прогресс в косметологии и косметике не стоит на месте.

Сейчас же миллениалы учатся принимать себя такими, какие есть.

Есть определённый тренд на естественность, а это подчас выглядит молодо. Ну и, конечно, я думаю, имеет место модный лайфстайл, когда мы прокачиваем себя далеко не только с помощью визуального эффекта, а с помощью образа жизни. Недаром сейчас зумеры, например, меньше употребляют алкоголь, чем миллениалы. Это про то, что быть здоровым модно, а здоровье так или иначе про молодость. Отсюда и получается феномен Бенджамина Баттона. Анастасия Лысакова Психолог