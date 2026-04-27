«Голова живёт отдельно»: Стилист раскрыла, почему резкая смена имиджа не пошла Бероеву на пользу

Резкая смена имиджа не пошла на пользу актёру Егору Бероеву, он стал выглядеть старше, менее статусно и потерял актёрский шарм, заявила стилист Люси Пылаева. По её словам, волосы добавляли звезде фактуры и глубины, а новый вариант визуально делает его не моложе, а скорее суше и строже.

На опубликованных снимках Бероев позирует в синем пиджаке, светлой рубашке, потёртых джинсах и массивных ботинках — такой образ, по мнению эксперта, не выглядит цельным из-за смешения стилей, что только усиливает внешний диссонанс между актёром и его 21-летней женой. Артист сейчас выглядит как человек, который пытается подстроиться под молодую супругу, но тогда ему нужно полностью менять гардероб.

«Пока создаётся впечатление, что «новая голова» живёт отдельно, а старый гардероб — отдельно», — подчеркнула собеседница NEWS.ru.

Напомним, Егор Бероев шокировал публику своим новым образом, появившись на премьере фильма «Золотой дубль» с абсолютно бритой головой. Радикальная смена имиджа артиста стала одним из главных событий вечера и вызвала оживлённую реакцию среди гостей и журналистов.