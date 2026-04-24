24 апреля, 10:15

Егор Бероев впервые высказался о браке с молодой балериной

Бероев признался, что они с балериной Панкратовой поженились в феврале 2026-го

Егор Бероев и Анна Панкратова. Обложка © VK / Анна Панкратова

Актёр Егор Бероев подтвердил информацию о заключении брака с 21-летней балериной Анной Панкратовой. Соответствующий комментарий он сделал в беседе с журналистами.

Бероев пояснил, что расстался с актрисой Ксенией Алферовой ещё в ноябре 2022 года. По словам актёра, официальное расторжение брака оформили в 2025 году «спокойно, очень уважительно, без конфликтов».

«Я просто ушёл, снял квартиру и стал жить отдельно», — признался он в беседе с KP.Ru.

После разрыва с прежней супругой Бероев думал, что будет жить в одиночестве, и получал от этого удовольствие. Однако вскоре состоялось его знакомство с Панкратовой, которая исполнила главную роль в режиссёрском дебюте артиста — фильме «Кукла».

«В 2026 году, в феврале, мы скрепили отношения с Анной», — заявил Бероев. На вопрос журналистов о том, планирует ли пара большую праздничную церемонию, актёр ответил: «Всему своё время».

«Страсти утихнут»: Бероев высказался о разводе Алфёровой после 25 лет брака

Напомним, в начале февраля Ксения Алфёрова сообщила о разрыве с Егором Бероевым после 25 лет совместной жизни, заявив, что её сердце теперь свободно. Вскоре после этого появились сообщения о том, что 48-летний артист вступил в брак с молодой балериной Анной Панкратовой, однако сам он этого не подтверждал, как и его новая избранница.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

