Раненый солдат в зоне СВО спас сослуживцев ценой собственной жизни

Герой России Нурсултан Муссагалеев рассказал о подвиге молодого военнослужащего, который ценой собственной жизни спас сослуживцев в зоне проведения специальной военной операции. Историей он поделился в документальном фильме Евгения Поддубного «Время героев», сообщают ИС «Вести».

По словам Муссагалеева, в период, когда он командовал ротой, группа российских бойцов попала под атаку беспилотников ВСУ. Один из военнослужащих получил тяжёлое ранение и осознал, что попытка эвакуации может поставить под угрозу весь отряд.

Молодой боец попросил товарищей оставить его на позиции, чтобы остальные смогли выйти из-под удара. Позже он связался с командиром по рации и попросил отдать соответствующий приказ.

Муссагалеев признался, что эта просьба глубоко его тронула. По его словам, военнослужащий проявил мужество и самоотверженность, приняв решение ради спасения сослуживцев.

Ранее на встрече с участниками СВО в Кремле Владимир Путин заявил, что День России — это праздник самих военнослужащих. Глава государства подчеркнул, что хотел увидеться с ними лично и выразить благодарность за защиту Родины. На мероприятие были приглашены бойцы штурмовых подразделений, присутствовал и министр обороны Андрей Белоусов.